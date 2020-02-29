تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 29 فبراير في المملكة العربية السعودية

ننشر اليوم على أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، وذلك ليوم السبت 29- 2- 2020، حيث كانت أسعار الذهب قد سجلت اليوم تراجع بسيط في البورصة السعودية، وذلك مقارنة بأسعار الأيام الماضية، فكان عيار “24” قد سجل 196.61 ريال سعودي، وهذا السعر يعادل 52.41 دولار أمريكي، بينما سعر الذهب عيار 21 قد سجل 172.04 ريال وهو ما يعاجل 45.86 دولار أمريكي، وإليكم باقي الأسعار كما يلي:

أسعار الذهب اليوم السبت 29 فبراير في المملكة العربية السعودية