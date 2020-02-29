︎ . وفاة رضيع أثناء حضوره مواجهة الفتح والوحدة أشارت مصادر «عكاظ» إلى أن الطفل غيث علي الفرحان، انتقل إلى رحمة الله خلال حضوره مع والدته لمباراة الفتح والوحدة عصر اليوم ، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، بعد أن تعرض لنقص حاد في الأكسجين وتوقف القلب والتنفس وعلى الفور فارق الحياة.

وحاول رجال الإسعاف المتواجدون في الملعب إنعاشه لكنه فارق الحياة ، يذكر أن الطفل غيث الفرحان يبلغ من العمر 9 أشهر.





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