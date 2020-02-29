«كلنا أمن» يوضح خطوات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وحوادث المرور

أوضح تطبيق «كلنا أمن» لخدمة البلاغات الأمنية، أن الحالات التي يتم إبلاغ المرور عنها عبر التطبيق، هي الحوادث المرورية مثل عطل إشارة الضوئية، وعطل مركبة تعوق الحركة، مشيرًا إلى كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن الحوادث المرورية التي يمكن الإبلاغ عنها عبر تطبيق كلنا أمن، التفحيط والتجمهر ، وتجمعات المياه التي تعوق الحركة. أما أي بلاغات أخرى فيتم التواصل بشأنها مع العمليات الخاصة بالمرور، وفقًا للحساب الرسمي لـ«كلنا أمن» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

في السياق نفسه، أوضح الحساب الرسمي لتطبيق كلنا أمن أنواع الجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز، وانتحال الشخصية، ونشر المواد المخالفة، والتحرش الجنسي، مشيرًا إلى خطوات تقديم البلاغ عبر تطبيق كلنا أمن.

كيف تقدم بلاغًا عندما تتعرض للإساءة في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تطبيق كلنا أمن؟

ووفقًا لتطبيق كلنا أمن، فإن طريقة تقديم البلاغات عند التعرض للإساءة في مواقع التواصل الاجتماعي، تبدأ بتعبئة الملاحظات الخاصة بالبلاغ، ورفع صورة توضحه، ثم إرسال البلاغ إلى القسم المختص بالجرائم المعلوماتية، ثم ستظهر قائمة الملاحظات، فيُكتَب فيها الملاحظات حول البلاغ، ثم اختيار الجهة المختصة بالجرائم المعلوماتية، وهي الدوريات الأمنية، وفقًا للحساب الرسمي لتطبيق كلنا أمن.

وردًّا على استفسارات المواطنين، أوضح الحساب الرسمي لتطبيق كلنا أمن أن البلاغات تُرفع إلى المرور، أو دوريات الأمن، أو أمن الطرق عن طريق التطبيق، مشيرًا إلى تطبيق العقوبة النظامية بعد التحقق من البلاغ.

كلنا أمن: إتمام المعالجة يعني إرسال البلاغ إلى الجهات المختصة للتحقق منها

وأكد تطبيق كلنا أمن، عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أن جميع البلاغات التي ترفع عبر تطبيق كلنا أمن، تؤخذ بعين الاعتبار، ويقوم المعنيون بالرد بعمل اللازم، كما بإمكان المواطن متابعة حالة البلاغ المقدم عبر التطبيق من قائمة بلاغاتي.

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وردًّا على استفسار أحد المواطنين حول معنى «تمت المعالجة» التي تظهر له بعد تقديم البلاغ، قال الحساب الرسمي لتطبيق كلنا أمن: «تمت المعالجة تعني تم رصد الملاحظة وإرسالها إلى الجهة المختصة للتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة».

كلنا أمن: كل البلاغات تُعامَل بسرية تامة

وشدد تطبيق كلنا أمن، عبر حسابه الرسمي، أن البلاغات المقدمة من المواطنين تُعامل بسرية تامة وفي بعض الأحيان تكون هناك إجراءات من أجل استكمال البلاغات؛ لذا يتم استدعاء مقدم البلاغ إلى مراكز الشرطة.

ويلزم على المبلغ أن يكون داخل السعودية لرفع البلاغات، إلا شكوى الجرائم الإلكترونية فيمكن رفعها من خارج المملكة عبر السفارات، أو ممثلي الدولة بالخارج، وفقًا للحساب الرسمي لتطبيق كلنا أمن.

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