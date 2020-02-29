للمرأة المطلقة والحاضنة.. كيف تحصلين على حقوقك المادية والقانونية؟

حين يصل الزوجان إلى قرار الانفصال، تتطرأ الكثير من الأسئلة إلى ذهن المرأة المطلّقة، ماذا ستفعل بعد الانفصال؟، وما الحقوق التي ستحصل عليها، وماذا عن حضانة أبنائها، وغيرها من الأسئلة التي تتعلق بالنفقة وكيف ستواجه أعباء الحياة؟.

تتمتع المرأة المطلقة بالعديد من الحقوق التي توفرها المملكة سواء من خلال القوانين، أو الأنظمة الاجتماعية التي توفرها عن طريق الدعم أو القروض وغير ذلك من المزايا والحقوق التي تحصل عليها المرأة المطلقة.

ما حقوق المرأة المطلقة والحاضنة؟

فيما يتعلق بالمرأة المطلقة «الحاضنة» التي لديها أبناء من زوجها السابق، فلها حقوق عدة أهمها:

إثبات حضانتها للأبناء دون حاجة إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، طالما أنه لا يوجد أي مانع لذلك.

تنفيذ الأحكام المتعلقة بحضانة الصغير، أو تسليمه إلى والدته وغيرهما من قضايا الحقوق الأسرية التي تنفذ حتى وإن كانت عن طريق القوة وبتدخل الشرطة، حيث أن هذا التنفيذ لا يحتاج إلى وجود أمر من القضاء.

وفي حالة امتناع الأب عن تسليم الطفل أو الطفلة أثناء الزيارة، فإن الأم الحاضنة ليست بحاجة إلى رفع دعوى قضائية، ولكن فقط عليها اللجوء للشرطة، وسيتم منحها الطفل بالقوة الجبرية.

ويحق للأم الحاضنة المطالبة بالنفقة طيلة فترة حضانتها للأولاد ويتم تقديرها في المحكمة، وفقًا للأحكام المتعلقة بحضانة الصغير للمرأة المطلقة.

كما يحق للأم الحاضنة تسلم المبالغ التي تُصرف على الطفل المحضون من إعانات ومكافآت شهرية، أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية، مما يخفف عن عاتقها الكثير من الأعباء المادية التي قد تحتاج إليها لرعاية أبنائها بعد الطلاق.



قوانين المملكة للمرأة المطلّقة الحاضنة

قدّمت قوانين المملكة مزايا وحقوق للمرأة المطلقة الحاضنة، ومنها:

- توفير مراكز تنفيذ لأحكام الحضانة والرؤية والزيارة، وذلك بالتعاون مع القطاع الثالث كحل وبديل عن مراكز الشرطة من أجل توفير بيئة نموذجية يسودها جو أسري.

- منحت قوانين المملكة للمرأة المطلقة الحاضنة الحق في اتخاذ القرار بدون الحاجة إلى وجود ولي أمر، وذلك من خلال التحقق من هويتها عن طريق نظام البصمة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

- منحت المرأة المطلقة حق الولاية على المحضون، مما سهل مراجعة الأحوال المدنية والجوازات وغيرها من الجهات، وتفعيل مكاتب المصالحة والتي تعمل من أجل حل مشاكل وقضايا الأسرة وبالأخص التي تتعلق بالأم الحاضنة، من أجل حل المشاكل بهدوء.

- الحجز على راتب الزوج للمرأة المطلقة التي صدر لها حكم نفقة؛ حيث يقدم دين النفقة على كافة الديون الأخرى باعتباره من الديون الممتازة من الدرجة الأولى.

- منح المرأة المطلقة من لا وليّ لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي حق تزويج نفسها بنص قوانين القضاء.

- تجريم العضل ومنع إجبار المرأة على الزواج ممن لا تريد.

صندوق النفقة للمطلقات والأبناء

وسبق أن أعلن مجلس الوزراء السعودي في عام 2017 تنظيم صندوق النفقة للمطلقات والأبناء، والذي جاء نتيجة مقترح مقدم من وزارة العدل، وتم ربطه بشكل مباشر بوزير العدل، بحيث يكون للصندوق شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، والذي يأتي ضمن الخدمات التي تقدمها المملكة للمرأة المطلقة.

ويهدف صندوق النفقة للمطلقات والأبناء إلى:

النفقة على المستفيدين.

إشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم خلال فترة التقاضي وعدم الاستقرار الأسري، وبعد انتهاء التقاضي وعدم التزام المنفق بدفع النفقة الواجبة.

يتولى صندوق النفقة تحصيل كل ما دفعه من المنفذ ضده حسب ما ورد في تنظيم صندوق النفقة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 15 ذي القعدة 1438هـ.

يخدم الصندوق في مرحلته الأولى، من صدرت لهم أحكام نهائية بالنفقة بعد تاريخ ١٤٤٠/٤/٢٥، ولم تنفذ لغير عذر الإعسار.

يمكن للمطلقة الحاضنة الاستفادة من صندوق النفقة من خلال التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني، وبعد الدخول للموقع يتم الضغط على الدخول إلى المنصة أعلى الصفحة، ثم إدخال رقم الهوية واتباع التعليمات.

صك الإعالة

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وعن الحصول على الدعم من حساب المواطن بالنسبة للمرأة المطلقة، فقد أوضح برنامج حساب المواطن، أن «صك الإعالة»، ليس مطلوبًا لتسجيل أبناء المطلقة في البرنامج للحصول على الدعم.

وجاء في سؤالها لخدمة المستفيدين عبر حساب المواطن على موقع «تويتر»: «أنا مطلقة ولديّ أبناء من زوجي الأول ولديّ صك إعالة كيف أضيفهم في حساب المواطن؟».

وأجابت خدمة المستفيدين: «صك الإعالة ليس من المستندات المطلوبة وبإمكانك إضافة الأبناء كتابعين في حساب رب الأسرة (الزوج)، واختيار صلة القرابة تابع معال وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان) باسم الأم.

وقال البرنامج، إن المرأة المطلقة يمكنها تسجيل نفسها للحصول على الدعم وإضافة التابعين. مشيرًا إلى أن المستندات المطلوبة لذلك تشمل (صك الولاية أو إثبات الاحتضان)، بينما «صك الإعالة»، ليس مطلوب تسليمه بالمستندات المرفقة.

و«صك الإعالة» هو صك شرعي تستخرجه المرأة المطلقة؛ لإثبات حالتها الاجتماعية؛ لتمكينها من إثبات حقها أمام الجهات الحكومية والحصول على الضمان الاجتماعي، وفي حالة صعوبة الحصول عليه يمكنها استخراجه من المحكمة.

برنامج كنف لإقراض المطلقات والأرامل

ولمساعدة المرأة المطلقة والأرملة على مواجهة أعباء الحياة، صمم بنك التنمية الاجتماعية، برنامج كنف لإقراض المرأة المطلقة والأرامل الأشد احتياجًا، من خلال منحهن تمويلًا يساعدهن على تحمل التكاليف المعيشية، بحيث يصل إلى 30 ألف ريال، موضحًا طريقة وكيفية السداد.

وقال الحساب الرسمي للعناية بالعملاء التابع لبنك التنمية الاجتماعية على «تويتر»، ردًا على إحدى المستفيدات المطلقات، إنه يتم تطبيق هذه المعادلة على المقترض والكفيل «الأساسي – التقاعد أو التأمينات + البدلات = صافي الراتب»، مشيرًا إلى أن حد الخصم المسموح به من الراتب هو «صافي الراتب × 0.33 = حد الحسم المسموح به.

وأضاف بنك التنمية الاجتماعية أن حد «الخصم المسوح به - كافة الالتزامات الشهرية = القسط المستحق» دون احتساب بدل غلاء المعيشة، وبناء عليه يتم تحديد الشريحة.

ولا يشترط حصول المطلقات والأرامل على تمويل من برنامج كنف إعالة أسرة ولا صك إعالة، ومن الشروط التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية للاستفادة بـ«كنف»، إذا كانت المستفيدة موظفة حكومية يجب ألا يتجاوز سقف الدخل الشهري عشرة آلاف ريال.

ارتفاع حالات الطلاق بالمملكة

وفي الفترة الأخيرة ارتفعت معدلات الطلاق في السعودية، فحسبما ذكرت وزارة العدل، فإن عدد صكوك الطلاق خلال شهر صفر 1441هـ بلغ 5192 صكًّا، 48% منها في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

ويراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة بين 195 و315 صكًّا، وفقًا لوزارة العدل، التي أشارت إلى أن عدد عقود النكاح خلال شهر صفر 1441هـ بلغ أكثر من 11 ألف عقد، بزيادة قدرها 7% من عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وقد تراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية في السعودية لفترة الـ12 شهرا السابقة بين 2430 كحد أدنى، و5110 كحد أعلى، ووفقًا لوزارة العدل فإن حالات الطلاق تبلغ تقريبًا نصف عقود الزواج في المملكة.

ما مزايا قرار توثيق الطلاق؟

تنتظر المملكة قريبا صدور قرار «توثيق الطلاق» الذي كشف عنه وزيرالعدل الدكتور وليد الصمعاني، في أول فبراير الجاري، وقال إنه سيصدر قريبًا لإلزام الزوجين بالحضور أمام القاضي؛ للحصول على صك الطلاق، وذلك للحدّ من الطلاق العبثي والكيدي، وما يترتب عليهما من ضياع حقوق الزوجة والأبناء.

ومن جانبه عدّد المحامي والقاضي السابق الدكتور محمد الجذلاني، مزايا قرار وزير العدل بصك الطلاق أو ما يعرف بـ«توثيق الطلاق»، منها أنها فرصة لعودة الزوجين مرة ثانية.

وأوضح الجذلاني، خلال استضافته في برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أنه إذا كان طلاقًا بائنًا فإن التوثيق لا يحدث إلا بعد الاتفاق على الأمور التالية للطلاق، مثل الحضانة والنفقة والرؤية وغيرها، وهو ما يخفف العبء عن المحاكم التي كانت تكتظ بقضايا من هذا النوع.

وحول مزايا توثيق الطلاق أمام قاض بحضور الزوجين، أوضح المحامي الجذلاني، أنه إذا كان طلاقًا رجعيًّا فإن القاضي قد يصلح بين الزوجين أو يرسلهما إلى لجنة المصالحة.

وأشار الجذلاني إلى أن القرار الجديد بتوثيق الطلاق أنصف الطرف الضعيف، وهم الأطفال والأولاد القصّر والنساء، وتلافي رفع حوالى 4 قضايا، حيث كان الرجل يطلق زوجته وتجري المرأة وراءه في المحاكم للحصول على النفقة والحضانة.

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