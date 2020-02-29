«إفتاء الإمارات» يشيد بقرار المملكة تعليق رحلات العمرة لمواجهة «كورونا»

أشاد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، اليوم السبت، بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة بتعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ويأتي قرار التعليق انطلاقًا من مسؤولية المملكة السيادية والشرعية عن رعاية المواطنين والمعتمرين والزوار والمقيمين؛ حرصًا على صحة الجميع وحفاظًا على سلامتهم.
وأوضح رئيس «مجلس إفتاء الإمارات» عبدالله الشيخ المحفوظ بن بيه، في بيان اليوم، أن هذه الإجراءات من مقتضى مقاصد الشريعة التي جاءت لحفظ النفس البشرية، ومقتضى القواعد الفقهية التي دعت إلى تقديم درء المفاسد على جلب المصالح، وإلى تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
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