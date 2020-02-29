دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين كافةً إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم في كل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، على مدار الساعة، مؤكدةً أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية عامةً.
ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات؛ حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين، وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة بالحد من انتقال الفيروسات من شخص إلى آخر.
وأضافت أنها نشرت ملفًّا توعويًّا شاملًا عن الفيروس على حساباتها في مواقع التواصل يتضمَّن إرشادات ونصائح للتعامل مع الفيروس، وطرق الوقاية من انتقاله، وكيفية التصرف في حال ظهور أي أعراض.
اقرأ أيضًا:
لجنة متابعة «كورونا» بالسعودية: لم نسجل حتى الآن أي إصابات بالفيروس
متحدث الصحة: المملكة لم تسجِّل أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» ترد على استفسارات «كورونا» على مدار الساعة.. وتؤكد أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.