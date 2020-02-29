«الصحة» ترد على استفسارات «كورونا» على مدار الساعة.. وتؤكد أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية

دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين كافةً إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم في كل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، على مدار الساعة، مؤكدةً أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية عامةً.

ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات؛ حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين، وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة بالحد من انتقال الفيروسات من شخص إلى آخر.

وأضافت أنها نشرت ملفًّا توعويًّا شاملًا عن الفيروس على حساباتها في مواقع التواصل يتضمَّن إرشادات ونصائح للتعامل مع الفيروس، وطرق الوقاية من انتقاله، وكيفية التصرف في حال ظهور أي أعراض.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

لجنة متابعة «كورونا» بالسعودية: لم نسجل حتى الآن أي إصابات بالفيروس

متحدث الصحة: المملكة لم تسجِّل أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد