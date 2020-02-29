

القاهرة 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

قرر مجلس إدارة منظمة العمل العربية في ختام أعمال دورته الـ 29 بالقاهرة اليوم، دعوة أطراف الإنتاج في الدول العربية إلى دعم الصندوق الفلسطيني بالأشكال المادية والعينية كافة، وتكليف مكتب العمل العربي بالاستمرار في التواصل والتنسيق مع منظمة العمل الدولية بهدف تنظيم مؤتمر للمانحين لدعم صندوق التشغيل في فلسطين.

كما قرر المجلس دعوة الدول العربية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية ضد العمالة الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، ودعوة ممثلي الدول العربية أعضاء مجلس الإدارة في مكتب العمل الدولي إلى إضافة ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية المتعلق بتقرير لجنة تقصي الحقائق عن فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ضمن جدول الأعمال الدائم لمؤتمر العمل الدولي بهدف مناقشته ووضع آلية زمنية لتنفيذ التوصيات كافة الواردة في هذا التقرير.

// انتهى //

21:25ت م

0125





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمة العمل العربية تقرر دعم الصندوق الفلسطيني ماليا وعينيا ومؤتمر للمانحين لدعمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.