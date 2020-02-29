السعودية اليوم / اختتام ورشة عمل للعبة البوتشيا بنادي ذوي الإعاقة بمنطقة تبوك



تبوك 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

اختتم نادي ذوي الإعاقة بمنطقة تبوك، اليوم ورشة العمل الثانية للتعريف بلعبة البوتشيا، بحضور لاعبي ولاعبات النادي وبعض منسوبيه، وذلك بمقر جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية في مدينة تبوك.

وتناولت الورشة التي قدمها الفني محسن آل إسماعيل، واستمرت فعالياتها ثلاثة أيام، شروحات عن ماهية اللعبة، ومعلومات عن أهم طرق اللعب والتحكيم والقوانين المنظمة لها، والأدوات المساعدة والمساندة للاعبين واللاعبات من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية الاستخدام الأمثل للاستفادة القصوى منها، بالإضافة إلى كيفية تخطيط الملعب وتدريب المدربين وتطوير اللاعبين من ذوي الإعاقات الشديدة من الشلل الدماغي.

كما جرى تطبيق تمرينات عملية على أرض الواقع لفئة الـ BC3 باستخدام المنحدر للمساعدين والمدربين واللاعبين واللاعبات، للخروج بافضل النتائج.

// انتهى//

21:07ت م

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