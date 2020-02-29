السعودية اليوم / سمو أمير عسير يرعى فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة غداً



أبها 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء غد، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمنطقة عسير تحت شعار " السلامة أولاً "، في مجمع الراشد مول بأبها.

وأعرب مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد علي بن عبدالله السعوي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير لاهتمامه وحرصه الدائم ودعمه برامج وأنشطة الدفاع المدني والرقي بجميع الخدمات التي تقدم من قبل الدفاع المدني، مشيراً إلى جاهزية مديرية الدفاع المدني بالمنطقة وجميع إداراتها بالمحافظات واستعدادها لتدشين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام.

وأكد العميد السعوي أن منطقة عسير ستشهد هذا العام العديد من الفعاليات الموجهة لشرائح المجتمع وتعنى بأهمية ورفع مستوى الوعي بالسلامة لدى الجميع ، لافتاً الانتباها إلى أن الفعاليات سيصاحبها إقامة عدد من المعارض التوعوية في المجمعات التجارية، وتوزيع النشرات والكتيبات والمطويات التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع، وتقديم الهدايا التذكارية التي تحمل العبارات الإرشادية، إلى جانب إلقاء المحاضرات في الجامعات والمدارس الحكومية والأهلية, وتطبيق خطط الإخلاء في المدارس وتنفيذ برنامج يوم الدفاع المدني المدرسي.

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21:07ت م

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