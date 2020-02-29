السعودية اليوم / الكشف عن خمس إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في العراق



بغداد 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم عن اكتشاف خمس إصابات جديدة ومؤكدة بفيروس "كورونا" في العراق , أربعة منها في بغداد والخامسة في محافظة بابل.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن المصابين الخمسة يخضعون الآن للعلاج في إحدى المؤسسات الخاصة.

وبذلك أصبح عدد الإصابات المؤكدة المعلنة رسميًا بفيروس كورونا في العراق 12 حالة إصابة موزعة على بغداد والنجف وكركوك وبابل , إحداها لشخص يحمل الجنسية الإيرانية رُحّل إلى بلاده.

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20:58ت م

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