السعودية | stc تتوج الفائزين في “كأس السعودية”… أغلى سباقات الخيول في العالم

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الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الرياض سلّم رئيس مجلس إدارة مجموعة stc صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل اليوم, جائزة المليون دولار للفارس دارك باور الفائز بسباق “كأس stc 1351 “، العائدة ملكيته لإسطبلات العاديات للشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وتنافس 14 فارساً عالمياً في السباق الذي ترعاه stc ويحمل اسمها وتاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات بطولة “كأس السعودية” أغلى سباقات الخيول في العالم.

كما رعت stc أمس سباق “تحدي الخيالة” والمكون من 4 أشواط بجوائز مجموع قيمتها 1.6 مليون دولار، بواقع 400 ألف دولار لكل شوط.

وتأتي رعاية stc لهذا الحدث الوطني الكبير تماشياً مع دورها المحوري في تمكين التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص في المملكة وإثراء حياة الناس بالحلول الرقمية وفق استراتيجيتها “تجرأ” للتحول الرقمي والنمو في مسارات جديدة.

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