الصحة : 3 إجراءات لـ تشخيص حالات كورونا

2020-02-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت وزارة الصحة، ممثلة في مركز صحة 937، على استفسارات بشأن تشخيص حالة فيروس كورونا الجديد.

وقالت الصحة: لتشخيص حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد nCov-2019 فإن الفريق الطبي المباشر للحالة يلجأ إلى ما يلي:

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تحديد الأعراض والعلامات السريرية (حمى مع وجود سعال حاد وعطاس، ضيق بالتنفس).

أخذ التاريخ المرضي بالإضافة لتاريخ السفر في آخر 14 يومًا قبل ظهور الأعراض.

هل يوجد أي حالة اتصال وثيق بحالة مؤكدة بالإصابة.

وتابعت الصحة وبناء على ما سبق يقرر الفريق الطبي إجراء التشخيص المخبري لتأكيد أو نفي الإصابة.

وكانت وزارة الصحة دعت المواطنين والمقيمين كافة إلى التواصل مع مركز صحة 937 في للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام.

ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.

وأضافت أنها نشرت ملفًا توعويًّا شاملًا عن الفيروس على حساباتها في مواقع التواصل يتضمن إرشادات ونصائح للتعامل مع الفيروس وطرق الوقاية من انتقاله وكيفية التصرف في حال وجود أي أعراض.

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