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هل ينتقل فيروس كورونا عبر سجاد المساجد ؟ الصحة تجيب
لا ينتقل عبر الطرود القادمة من الصين
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن عمر فيروس كورونا خارج جسم الإنسان، ومدى إمكانية نقل العدوى عبر سجاد المساجد.
وقالت الوزارة: لا تزال الدراسات الوبائية قائمة لفهم فيروس كورونا الجديد nCov-2019، بشكل أكبر، خاصةً من ناحية تحديد مدة بقائه حيًّا خارج الجسم الحي، لكن من المعروف أن الفيروسات من عائلة كورونا عامةً لا تعيش فترة طويلة على الأسطح؛ فهي تحتاج إلى عائل حي لكي تتكاثر وتحدث العدوى.
وأضافت الوزارة: لذلك فإن قدرة الفيروسات ضعيفة جدًّا، وتكاد تكون معدومة مع مرور الوقت لإحداث العدوى، وإن بقيت فترة على الأسطح، مع العلم بأن هناك عوامل تؤثر في مدة بقاء الفيروسات على الأسطح؛ منها نوع الفيروس، والبيئة المحيطة من حيث (الرطوبة، ونوع السطح، ودرجة الحرارة).
وفي ردها على سؤال آخر حول إمكانية انتقال العدوى عبر الطرود القادمة من الصين قالت الصحة: بناء على نتائج الدراسات الوبائية فإنه لا يوجد خطر من انتقال فيروس كورونا الجديد من خلال البضائع والطرود القادمة من الصين.
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