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فيديو.. وزير الخارجية: ندعم الشعب اليمني لمواجهة الميليشيا الحوثية
أكد تمسّك المملكة بالحل السياسي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، دعم المملكة ومساندتها للحكومة اليمنية والشعب اليمني لمواجهة ميليشيا الحوثي، وتمسّك المملكة بالحل السياسي.
وقال وزير الخارجية: إن المملكة ساهمت في تقديم الدعم لليمن في شتى المجالات سياسيًّا واقتصاديًّا وتنمويًّا وإنسانيًّا.
وأضاف في كلمته خلال مؤتمر نزع السلاح في جينيف: تواصل القيادة السعودية وقوفها مع اليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية وتقلبات الأوضاع المعيشية جراء ممارسات ميليشيا الحوثي الإيرانية وعبثها بحياة المجتمع اليمني.
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