فيديو.. وزير الخارجية: ندعم الشعب اليمني لمواجهة الميليشيا الحوثية

2020-02-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، دعم المملكة ومساندتها للحكومة اليمنية والشعب اليمني لمواجهة ميليشيا الحوثي، وتمسّك المملكة بالحل السياسي.

Advertisements

وقال وزير الخارجية: إن المملكة ساهمت في تقديم الدعم لليمن في شتى المجالات سياسيًّا واقتصاديًّا وتنمويًّا وإنسانيًّا.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر نزع السلاح في جينيف: تواصل القيادة السعودية وقوفها مع اليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية وتقلبات الأوضاع المعيشية جراء ممارسات ميليشيا الحوثي الإيرانية وعبثها بحياة المجتمع اليمني.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر