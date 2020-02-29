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2020-02-29 الملك سلمان يصل ميدان كأس السعودية للفروسية متابعات الخليج 365 - الرياض وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى ميدان سباق كأس السعودية للفروسية لرعاية الأشواط الختامية. Advertisements وكان سباق كأس السعودية للفروسية انطلق أمس الجمعة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين. ويُعد كأس السعودية للفروسية أغلى وأكبر حدث في تاريخ سباقات الخيول في الرياض؛ حيث يُقام على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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