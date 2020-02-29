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أم القرى ووزارة الاقتصاد تعززان المبادرات التنموية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اجتمع مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل أمس مع مديرة فرع وزارة الاقتصاد والتخطيط بمنطقة مكة المكرمة الدكتورة مشاعل العتيبي لمناقشة سبل التعاون الاقتصادية والتنموية، بحضور عدد من وكلاء الجامعة ومسؤولي الوزارة.

وبحث الاجتماع تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، ووضع بنية أساسية قوية من الدراسات الاستشارية لتطوير خطط التنمية الاقتصادية بالمملكة، إضافة للدعم الاحصائي والمعلوماتي وتحقيق مبدأ التشاركية والانتفاع من المعرفة المحلية.

وأكد مدير الجامعة رغبة إدارته في تحقيق التعاون مع الوزارة، وتوفير موارد مالية وإدارية تسهم في تحسين البيئة الدراسية، وتعزيز العمل التكاملي مع مختلف القطاعات، وتمكين المبادرات التنموية، والعمل على تطوير الحراك المعرفي والبحث العلمي لأم القرى.