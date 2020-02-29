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«يسر» يستعرض مسيرة دعم التحول الرقمي الحكومي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

شارك برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر) في قمة الرؤساء التنفيذيين 2020 المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 26 إلى 27 فبراير الماضي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس علي العسيري في حلقة النقاش المصاحبة للقمة عن مجموعة من النقاط المهمة المتعلقة بمسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، بدءا من التحول الرقمي الذي يعد من أهم متطلبات رؤية المملكة 2030، مؤكدا أن البرنامج يسعى إلى تحقيق هذا المطلب عبر دعم وتمكين الجهات الحكومية للمضي في مسيرة التحول الرقمي.

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وتحدث العسيري عن أهمية الذكاء الاصطناعي وضرورة التركيز عليه ضمن المفاهيم المهمة والفعالة في دعم التحول الرقمي الحكومي، فضلا عن العمل على هيكلة البيانات كونها تدعم تطبيق مفاهيم الذكاء الاصطناعي.

كما أشار إلى الاقتصاد الرقمي كأحد الدعائم الرئيسية لاقتصاد الدول، في الوقت الحالي، فضلا عن الابتكار الرقمي وأن البرنامج أنشأ قطاعا مختصا يعمل على مناقشة المواضيع الرقمية في المملكة ودعم الجهات الحكومية لتحقيق تميزها في هذا الجانب، فضلا عن قيادة الابتكار والتعاون في التحول الرقمي الحكومي.

وتطرق العسيري في جلسة النقاش ضمن المتحدثين مع المدير التنفيذي لشؤون الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية سعيد الملا، والرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات بسلطنة عمان الدكتور سالم الرزيقي إلى أهمية الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية وما قدمه البرنامج في هذا الجانب من خلال قناة التكامل الحكومية GSB والجهات الحكومية المرتبطة بها وما تضمه القناة من خدمات أتاحت للجهات الحكومية خدمة المستفيدين بمستوى عال من الأداء.