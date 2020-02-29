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هاكثون يهتم بمواكبة العربية للتقنيات الحديثة في جامعة المؤسس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

رصدت جامعة الملك عبدالعزيز استعداداتها لإطلاق الهاكثون اللغوي التقني الأكبر من نوعه في المملكة خلال الفترة من 9 إلى 10 شعبان المقبل، والذي يجمع الطلاب الموهوبين والمخترعين والمتميزين بنخبة من المتخصصين في مجالات اللغة العربية وعلومها وآدابها، واللسانيات الحاسوبية، وتصميم الواجهات الحاسوبية، والبرمجيات، والتقنية، والذكاء الاصطناعي.

كما يضم الهاكثون علوم الحاسب الآلي لتطوير برمجيات تساهم في تعزيز الوعي اللغوي لدى الشباب، ومساعدتهم في تحسين لغتهم العربية فهما وكتابة وقراءة وإبداعا، وعلى وجه الخصوص التطبيقات والبرامج التي يعتمد عليها الشباب في التلقي المعرفي وفي الترفيه لتعزيز هويتهم اللغوية بأساليب عصرية.

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وينتج عن هذا الهاكثون عدد من المشاريع التي تعد المخرج الرئيس لمبادرة «تقانة»، إحدى مبادرات ملتقى مكة الثقافي الرابع، تحت شعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟».

ويستهدف الهاكثون استرعاء عناية المتخصصين في علوم اللغة العربية والتقنية والبرمجيات بأهمية تعزيز مواكبة اللغة العربية للتقنيات الحديثة، ونشر ثقافة الابتكار والإبداع في مجالات تعزيز استعمال اللغة العربية في التطبيقات الحاسوبية وأكواد البرمجيات.

كما يعمل على توظيف التقنيات الحديثة في خدمة اللغة العربية وعلومها وآدابها، وتعزيز حضورها في وسائل التعليم الحديثة، والاختبارات، والألعاب.

محاور رئيسة للهاكثون: