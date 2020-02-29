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إشادات دولية بقرار المملكة تعليق تأشيرات العمرة والزيارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عواصم

حظيت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة أخيرا للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ومنها قرار تعليق دخول زوار المسجد النبوي والمعتمرين موقتا بإشادة كبيرة في أوساط المنظمات والهيئات الإسلامية العالمية.

مراعاة المقاصدونوه رئيس لجنة الحج والعمرة بمجلس الشيوخ الباكستاني الدكتور عبدالكريم بخش بهذه الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن المملكة بهذا الإجراء راعت المقاصد الشرعية التي جاءت رحمة وتيسيرا للمسلمين.

وأعرب عن الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على عنايتها وخدمتها للإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم، واصفا المملكة بالقلب النابض لكل المسلمين بالعالم الذين ينظرون إليها بكل حب ووفاء وتقديرا لمواقفها الراسخة.

قرار صائبفيما رحبت جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان بقرار المملكة بتعليق تأشيرات العمرة موقتا، احترازا مما يجري في العالم من بلاء انتشار فيروس كورونا، وتحسبا واستباقا لخطر انتشاره من الدول التي تعاني منه إلى بلاد الحرمين.

وقال الرئيس العام للجماعة الدكتور إسماعيل الماحي «القرار صائب وموفق، واحتراز معتبر، يتفق مع نهج المملكة في اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وفق ما تمليه الدراسات والتوصيات من الجهات الطبية المختصة داخل المملكة وخارجها من منظمات عالمية ودولية تتابع تطور انتشار هذا المرض»، مشيرا إلى أن القرار يتيح الفرصة للجهات المختصة في المملكة والدول الأخرى لإحكام التدابير والإجراءات اللازمة لسلامة وصحة قاصدي الحرمين الشريفين والمواطنين والمقيمين.

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أمن صحيمن جهته أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان تأييده للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الإجراءات تأتي في إطار تعاليم الشريعة الإسلامية الحريصة على سلامة المعتمرين وضيوف الرحمن الوافدين من كل حدب وصوب، والمحافظة على الأمن الصحي للحد من انتشار هذا الفيروس.

سلامة المعتمرين والزوارإلى ذلك ثمنت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين بشأن إيقاف منح تأشيرات العمرة والزيارة والسياحة موقتا.

وأكد أمين عام المنظمة الدكتور صالح التويجري أن الإجراءات تؤكد حرص المملكة على سلامة أرواح معتمري وزوار الحرمين الشريفين من ضيوف الرحمن، منوها بدور حكومة خادم الحرمين الشريفين وما تقدمه من تسهيلات كبيرة للحجاج والمعتمرين.

وعبر عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة بشكل عاجل في الوقت الذي يشهد العالم بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لبذل كل الإمكانات والتسهيلات وتهيئة الأماكن والطاقات البشرية لخدمة المعتمرين والحجاج والزوار على مدار العام.

وأضاف أن المملكة لا تتوانى عن بذل أقصى الجهود لضمان عدم وصول هذا الفيروس إلى أراضيها التي تعد محط أنظار العالم، وهي مستمرة في الوقت نفسه في تطبيق أعلى مستويات التأهب والاحتياطات، وتواصل جهودها الوقائية بتضافر جهود أجهزتها الحكومية المختصة في مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية على مدار الساعة.

وأشار إلى أن ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها دائما تستشعر مسؤوليتها تجاه حماية المواطنين والمعتمرين والزوار، إضافة إلى دورها المحوري الوقائي في المنطقة العربية ودول العالم أجمع، وحضورها الدائم في تقديم أي مساعدات من أجل احتواء هذا المرض وعدد من الأوبئة التي تهدد سلامة العالم.