القيادة تهنئ البوسنة والهرسك بذكرى الاستقلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك جيلكو كومشيتش بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك سلمان في برقية بعثها باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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