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15 متعهدا لتقديم وجبات حجاج الداخل مسبقة التجهيز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

اعتمدت وزارة الحج والعمرة 15 متعهدا لتقديم الوجبات مسبقة التجهيز في المسار الالكتروني لشركات ومؤسسات حجاج الداخل خلال حج هذا العام، بحيث تتم جميع خطوات التعاقد ما بين الشركات ومزودي الخدمة عبر بوابة المسار الالكتروني، من أجل اعتماده بشكل رسمي.

وأوضح مدير عام إدارة شؤون حجاج الداخل بالوزارة فايز البركاتي خلال ورشة عمل عقدها المجلس التنسيقي حول الإعاشة مسبقة التجهيز الخميس الماضي، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، ووكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف، ومستشار النائب للشؤون البيئية والصحية الدكتور أحمد مطير، أن جميع مزودي خدمة الوجبات مسبقة التجهيز مؤهلون بالكامل لتقديم الخدمة لحجاج الداخل، مبينا أن خطوات التعاقد ما بين مزود الخدمة وشركات حجاج الداخل تتم عبر المسار الالكتروني، بما فيها دفع قيمة العقود، حيث أنشئت للشركات محافظ الكترونية في المسار، وسيجري اختيار مزود الخدمة من قبل شركات حجاج الداخل والاتفاق معه على مواعيد الدفعات، مباشرة عبر النظام واستقبال قيمة العقد كاملة من الشركات، بحيث يجري التنفيذ آليا من خلال المسار حسب المدد المحددة.

وأضاف أنه يسبق عادة التعاقد بين الأطراف اتفاق مباشر يرفع بعدها على المسار لتأكيده وتسجيل البيانات الخاصة بالعقد، لافتا إلى أن مزودي الخدمة المؤهلين يستطيعون عرض خدماتهم من خلال المسار الالكتروني على الشركات. وبين أن هناك صيغتين لطرح خدماتهم على الشركات أولا (أن يكون مزودا للخدمة ويحضر الوجبات ويستطيع تقديمها للشركات)، الصيغة الأخرى (أن يكون متعهد خدمة تقليديا ولديه القدرة على تعديل التزامه إلى تقديم وجبات مسبقة التجهيز).

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ونوه البركاتي إلى أن المستهدفين في برنامج الوجبات مسبقة التجهيز خلال حج هذا العام يشكلون نسبة كبيرة من إجمالي الحجاج بما فيهم حجاج الداخل بحسب المخطط له من قبل الوزارة، والباقون من حجاج الداخل تستطيع الشركات الأخرى التعاقد مع متعهدي الإعاشة لخدمتهم بالطريقة التقليدية المتبعة نفسها في السنوات الماضية (الطبخ داخل المخيمات).

من جانبه أكد رئيس المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل عبدالرحمن الحقباني لـ»مكة» أن القطاع يفخر بمشاركة الصناعات المحلية في مدن المملكة لتقديم إعاشة حجاج الداخل مسبقة التجهيز، مشيرا إلى أن الورشة استقطبت مصانع من مدن متعددة في المملكة لعرض وجباتها على شركات حجاج الداخل. ودعا المستثمرين في الصناعات الغذائية إلى الاستثمار في تقديم الوجبات مسبقة التجهيز، مؤكدا أن الأولى بهذه الاستثمارات هم أبناء الوطن من المستثمرين تحقيقا لرؤية 2030.

في المقابل قال رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بالعاصمة المقدسة أحمد الشريف إن المتعهد في المسار الالكتروني يتكفل بجميع الخدمات المتفق عليها مع الشركة، وليس على الطرف الآخر سوى إعطاء المتعهد كراسة الشروط والمواصفات التي يريدها في الوجبات مسبقة التجهيز، والمتعهد معني بتقديم الخدمة، لافتا إلى أنه بإمكان الشركات توقيف الضمان البنكي عبر المسار الالكتروني في حالة تقصير المتعهد بأي بند جرى الاتفاق عليه مسبقا.

عن الوجبات مسبقة التجهز: