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حملة لإنقاذ مرضى الفشل الكلوي في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

عن طريق التبرع عبر الرسائل النصية برسالة للرقم «5091»، أطلقت جمعية البر بجدة أمس حملة لدعم برنامج علاج مرضى الفشل الكلوي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سهيل قاضي، أن الجمعية أطلقت الحملة لدعم مرضى الفشل الكلوي عبر التبرع لهم بواسطة الرسائل النصية ليساهموا معها في دعم خدمات الغسيل الكلوي، عبر التبرع بإرسال رسالة نصية فارغة إلى الرقم «5091» للتبرع بمبلغ 10 ريالات لمرة واحدة، أو إرسال الرقم1 للتبرع بمبلغ 12 ريالا شهريا.

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وأضاف أن الجمعية في ظل الزيادة في أعداد المصابين بهذا المرض من المحتاجين حرصت على علاجهم ومساعدتهم صحيا ونفسيا، ومن هذا المنطلق جرى إنشاء مركزي غسيل الكلى، وهما «مركز هشام عطار»، أكبر مركز خيري بجدة، و»مركز عبدالكريم بكر»، حيث يعمل القائمون على هذين المركزين طوال أيام الأسبوع لتلبية حاجات المستفيدين.

وأشار الدكتور قاضي إلى أن الجمعية تتطلع خلال العام الحالي إلى زيادة عدد المستفيدين واستيعاب المرضى، من أجل تقديم الخدمة الأفضل لهم ولجميع الراغبين في العلاج والاستفادة من خدماتها المتنوعة.

يذكر أن مراكز الغسيل الكلوي بالجمعية، والتي تحوي 70 جهازا لغسيل الكلى، يشرف فريقها المتخصص من المستشارين والأطباء طيلة السنوات الماضية على أكثر من نصف مليون جلسة غسيل كلوي، بمعدل 43 ألف جلسة غسيل سنويا، حتى نالت ثقة المستفيدين وباتت أحد المقاصد الخدمية الخيرية للمهتمين بشأن أمراض الكلى والراغبين في العلاج لمن يعانون من الفشل الكلوي.

وحصلت المراكز نظير ذلك على عدد من الجوائز أبرزها شهادة الأيزو العالمية، كونها مطابقة للمواصفات وتوفر أعلى معايير خدمات الرعاية والعلاج للمستفيدين.