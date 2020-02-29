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250 أصم في ختام المهرجان الشتوي بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

نحو 250 أصم شاركوا في ختام المهرجان الشتوي لنادي الصم بالمنطقة الشرقية، إلى جانب مشاركة وفد من نادي المنطقة الشرقية لرياضة ذوي الإعاقة.

وأوضح رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص في كلمته أن المهرجان الشتوي الذي استمر نحو الشهر تضمن عددا من البرامج التي تهدف أولا إلى تبني المواهب واستقطابها وخدمة أبناء المنطقة وخارجها للرفع من مستواهم ثقافيا واجتماعيا ورياضيا وفي جميع المجالات.

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يذكر أن النادي يهتم بالأنشطة والبرامج المجتمعية التي ترتكز على ثلاثة عناصر، هي المسؤولية الاجتماعية التي تشمل النشاط الثقافي والتطوعي، وإنشاء وحدة التدريب على لغة الإشارة لإقامة الدورات التدريبية المختلفة، وتنظيم المحاضرات التوعوية والتأهيلية في جميع الجوانب التي تخدم الصم وترفع من مستوى الثقافة لديهم، إلى جانب رفع مستوى التعامل مع التقنية الرقمية وتنمية المواهب والمشاركة في أسابيع الأصم العربي، وعقد الشراكات مع مختلف القطاعات الخدمية وتنظيم البرامج الترفيهية المتنوعة واللقاءات الاجتماعية وتنظيم المهرجانات المتنوعة طيلة العام.

كما يهتم باستحداث القسم النسائي بالنادي واعتماد برامجه المتنوعة خدمة للنساء الصم والقسم الآخر النشاط الرياضي، ورفع مستوى التأهيل لجميع الفرق الرياضية في 6 ألعاب يشرف الاتحاد السعودي لرياضة الصم عليها.

من أهداف النادي: