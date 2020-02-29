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160 ألف عملية بالمحاكم وكتابات العدل خلال أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

نفذت محاكم وكتابات العدل نحو 160 ألف عملية خلال أيام عمل الأسبوع الماضي، بحسب ما كشفته وزارة العدل أمس.

وقالت الوزارة إن العمليات القضائية بلغت نحو 85 ألف عملية في المحاكم «العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية»، إضافة إلى 56 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الالكترونية، إلى جانب 19 ألف عملية تنفيذ.

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وأكدت أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم قاربت الـ47 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة نفسها نحو 19 ألف حكم.

وفيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ التي بلغت نحو 19 ألف عملية، فمنها نحو 3500 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت الـ10 آلاف عملية ما بين انتقال ملكية وغيرها، فيما تنوعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الالكترونية وأخرى عبر كتابات العدل إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.

العمليات خلال الأسبوع الماضي: