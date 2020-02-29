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اختتام ذهبية المبارزة بالخبر

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اختتام ذهبية المبارزة بالخبر
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، عامر المبيض الفائزين في منافسات بطولة الجولة الذهبية للمبارزة (عمومي وتحت 13 عاما) في الأسلحة الثلاثة (الابيه والسايبر والشيش)، التي اختتمت أمس على صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر.

وحقق محسن الشطي (النور) ذهبية سلاح الشيش في منافسات العمومي، وحصل حسين الطويل (الهدى) على الميدالية الذهبية في سلاح الابيه، ونال علي آل حسين (الهدى) ذهبية سلاح السايبر.

وفي منافسات تحت 13 عاما، حصل محمد راغب (مدارس الرياض) على الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، وحقق أحمد هزازي (الجزيرة) الميدالية الذهبية في سلاح الابيه، فيما حصل طه الهاشم (العمران) على الميدالية الذهبية في سلاح السايبر.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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