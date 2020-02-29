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تونس تلتقي المغرب ومصر أمام السنغال بذهبي العرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تقام اليوم مباراتا الدور نصف النهائي (المربع الذهبي) لبطولة كأس العرب لكرة القدم لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة المقامة حاليا في السعودية، حيث يستضيف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام الساعة الـ45: 2 مساء مباراة تونس والمغرب، بينما يقام لقاء مصر والسنغال على الملعب نفسه في السادسة والنصف مساء.

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وكان منتخب المغرب بلغ المربع الذهبي بعد فوزه على ليبيا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

في المقابل تخطى منتخب تونس عقبة شقيقه الجزائري بالفوز بهدفين دون رد، بينما حقق منتخب مصر فوزا صعبا على العراق بنتيجة 1-0.

كما حقق منتخب السنغال فوزا بخماسية دون مقابل على حساب نظيره البحريني، ليضرب موعدا مرتقبا مع مصر في الدور قبل النهائي.