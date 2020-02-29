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أستراليا تمنع القادمين من طهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - ملبورن قالت الحكومة الأسترالية إن أستراليا ستحظر على جميع المواطنين الأجانب القادمين من إيران الدخول إلى أراضيها بسبب الانتشار المتصاعد لفيروس كورونا في إيران. وأوضح وزير الصحة جريج هانت في تصريح للصحفيين أمس، إن المواطنين الأجانب القادمين من إيران إلى أستراليا سيتحتم عليهم قضاء 14 يوما في دولة أخرى اعتبارا من الأول من مارس، وأضاف «من المرجح أن يكون مستوى الحالات التي لم يكشف عنها مرتفعا في هذه المرحلة، ومن ثم فإن تلك الحالات لن يتم منعها أو تحديدها عند المغادرة من إيران».



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