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ارتفاع حالات الوفاة بالصين إلى 2838 شخصا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الكويت

أعلنت السلطات الصينية أمس ارتفاع حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى 2,838 شخصا، بالإضافة إلى تسجيل 79,389 حالة إصابة مؤكدة في عموم البلاد.

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وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقرير يومي أنه تم تسجيل 427 حالة إصابة جديدة مؤكدة و47 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت أن الحالات بينها 423 إصابة في مقاطعة (هوبي) بوسط الصين مركز تفشي الفيروس و45 حالة وفاة في المقاطعة نفسها، بالإضافة إلى حالة وفاة في العاصمة (بكين) وحالة وفاة أخرى في مقاطعة (خنان).

وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي تم الاشتباه بها بلغ 248 حالة، مبينة بأن عدد الحالات الخطرة انخفض إلى 7,664 في حين غادر المستشفيات منذ ظهور الفيروس وانتشاره 39,049 مريضا بعد تماثلهم للشفاء.