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الأونروا تغلق مدارس اللاجئين في لبنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بيروت أعلنت وكالـة الأمم المتحـدة لإغاثـة وتشغيـل اللاجئيـن الفلسطينيـين (الأونـروا) في بيروت، عن إقفـال جميـع المدارس والمؤسسات التربوية التابعة لها في لبنان كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وأكد مكتب وكالة (الأونروا) في بيان، إقفال المدارس وحضانات الأطفال وجميع المؤسسات التربوية داخل وخارج المخيمات الفلسطينية في لبنان، ابتداء من أمس حتى 9 مارس الحالي، كأجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا.



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