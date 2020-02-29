بيرساتو يطيح بمهاتير محمد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كوالالمبور
أقال حزب سكان ماليزيا الأصليين المتحدين «بيرساتو» رئيس الوزراء الماليزي الموقت، مهاتير محمد «94 عاما» من منصبه كرئيس له أمس، وهو أحدث تطور في صراع على السلطة مستمر منذ أسبوع للسيطرة على واحد من الاقتصادات الأكثر ثراء في آسيا.
وكان مهاتير أعلن أمس أنه استعاد دعم ائتلاف «باكاتان هارابان» تحالف الأمل، بعد أن انفصل عن الائتلاف الاثنين الماضي، عندما استقال من منصب رئيس الوزراء بشكل غير متوقع.
غير أن رئيس حزب بيرساتو، محيي الدين ياسين قال إنه حل محل مهاتير رئيسا للحزب، وشكك أعضاء حزبيون آخرون في محاولة استيلاء على السلطة.
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