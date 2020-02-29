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48 قتيلا بين قوات النظام السوري

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48 قتيلا بين قوات النظام السوري
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس - بيروت

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ضربات جوية وبرية تركية على قوات النظام السوري في إدلب أسفرت عن مقتل 48 من قوات النظام والمسلحين الموالين له، في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المرصد في بيان أن الطائرات الحربية السورية والروسية واصلت الضربات الجوية أمس على مدينة سراقب الاستراتيجية في إدلب، والتي تمثل بؤرة للقتال المتصاعد في الأيام القليلة الماضية بين دمشق وقوات المعارضة المدعومة من تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال إنه طالب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتنحي روسيا جانبا وإفساح المجال أمام تركيا لمواجهة نظام الأسد في سوريا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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