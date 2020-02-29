تحديث أسعار العرض المرجعي لربط الاتصال البيني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس عن تحديث أسعار العرض المرجعي بين مقدمي الخدمات، والذي يشمل تخفيض أسعار بعض الخدمات بين مقدمي الخدمات مع إضافة مزيد من السعات والخدمات الإضافية لمقدمي خدمات الاتصالات.
ويهدف ربط الاتصال البيني (RIO) بين مقدمي خدمات الاتصالات إلى توفير بيئة استثمارية مميزة وعادلة عبر تعزيز التنافسية وتحفيز الأداء في سوق الاتصالات.
يشار إلى أن ربط الاتصال البيني يتيح لمختلف مقدمي الخدمات الاستفادة من البنية التحتية بكامل تجهيزاتها التابعة لمقدم الخدمة الأساسي، بمقابل ينظم من قبل «هيئة الاتصالات».
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