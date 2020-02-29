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مصادرة محاصيل زراعية من الباعة الجائلين في السيح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - السيح

صادرت بلدية الخرج أمس الأول كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية، خلال حملة مكثفة على مواقع انتشار الباعة الجائلين في عدد من الأحياء بمدينة السيح، والباعة الذين يستغلون الأرصفة في الميادين والحدائق العامة وحول المساجد لعرض مبيعاتهم.

‏وأهابت البلدية بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح أو في المراكز والقرى التي تقع ضمن نطاق خدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.