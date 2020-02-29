السعودية | السعودية تؤكد خلوها من فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم السعودية تؤكد خلوها من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد في السعودية برئاسة وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، في اجتماعها العاشر، السبت، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس داخل المملكة حتى الآن.
وأهابت اللجنة بالجميع للتواصل مع رقم 937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
والخميس، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية أن المملكة خالية من أي إصابات بفيروس كورونا، وهي مستمرة في بذل أقصى الجهود لضمان عدم وصول المرض إلى أراضيها.
كما شدد المتحدث على تواصل المساعي وتطبيق أعلى مستويات التأهب والاحتياطات، بما يضمن تعاملاً مثالياً مع هذا الفيروس، من خلال مجموعة من الخطوات الوقائية بتضافر جهود مجموعة من الأجهزة الحكومية في المنافذ المختلفة.
ونوهت وزارة الصحة إلى استشعار السعودية لمسؤوليتها تجاه حماية المواطنين والمعتمرين والزوار للمشاعر المقدسة.
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