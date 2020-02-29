، للمرة الرابعة وفي مكة المكرمة.. النحال "فطاني" يستعد لكسر رقم قياسي في "جينيس" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد إخفاقه 3 مرات قبلها في حمل أثقل عباءة من النحل

يستعد النحال زهير فطاني لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية في المحاولة الرابعة في يوم السبت الموافق 2020/3/21 في مكة المكرمة، وذلك بكسر الرقم السابق في أثقل عباءة من النحل تغطي جسم إنسان، وذلك بدعم من جمعية النحالين بمكة المكرمة.

وقال "فطاني" إنه يتطلع بهمة وعزم إلى محاولة كسر الرقم القياسي للمرة الرابعة في موسوعة غينيس في تحدٍ نادر بحمل أثقل عباءة من النحل، كأول نحال عربي يخوض تجربة مسجلة.

واأشار "فطاني" أن الرقم المسجل في غينيس هو 63.7 كلغ من النحل، وقد اقتربت بفضل الله منه إلى 50 كلغ بعد محاولات وتدريبات سابقة، لكنها لم تكتمل في المرة الأولى في عام 2017 بسبب هروب ملكة النحل، وفي المرة الثانية في عام 2018 بسبب عارض صحي مفاجئ (شد عضلي أجبرني على التوقف) وفي المرة الثالثة هجوم طائر الوروار ويعتبر من ألد أعداء النحل.



وتابع فطاني بأن وسائل الإعلام قامت بتغطية المحاولة الأولى محلياً، أما الثانية فقد تم نقلها في التلفزيون السعودي على الهواء مباشرة في برنامج صباح السعودية، كما تناقلت جميع المحاولات وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية والمحلية .