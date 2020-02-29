، السعودية تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة أولاً" ،

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أكد المدير العام للدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أن "احتفال السعودية مع دول العالم باليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام، الذي يقام في الأول من مارس من كل عام تحت شعار (السلامة أولاً)، يوضح مدى أهمية السلامة كسلوك وتطبيق في حياة الناس اليومية؛ إذ يجب الأخذ بمبدأ (السلامة أولاً)، وقبل أي عمل أو سلوك ينطوي على خطر في أعمالنا وسلوكنا اليومي في جميع مجالات الحياة".
وقال الفريق العمرو في تصريح بمناسبة مشاركة السعودية في الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، الذي يقام العام الحالي تحت شعار "السلامة أولاً": يجب غرس هذا المفهوم لدى جميع فئات المجتمع؛ ليكون مبدأ الأخذ بأساليب وإجراءات السلامة مقدمًا على جميع أعمالنا اليومية في المنازل والمكاتب ووسائط النقل ورحلاتنا البرية، حتى في استخدام الأدوية، وتناول المواد الغذائية.. وهذا يتفق مع المثل القائل "الوقاية خير من العلاج"؛ فالوقاية هي عمل استباقي، يؤكد أن السلامة أولاً "SAFETY FIRST".
وأوضح الفريق العمرو أن مشاركة المديرية العامة للدفاع المدني بالاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، وبمختلف الفعاليات العالمية الأخرى، تأتي بناء على ما يشدد عليه دائمًا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتهدف إلى التفاعل البنّاء مع هذه المناسبات العالمية، والإفادة منها في إبراز عمل الدفاع المدني، وتطوير خدماته، حتى تلامس احتياجات المواطنين والمقيمين.
ولفت الفريق العمرو في ختام تصريحه إلى أهمية دور التوعية المجتمعية بشأن المناسبات العالمية والمحلية التي يشارك الدفاع المدني في الاحتفاء بها.. مبينًا أن بث رسائل التوعية والتفاعل الإيجابي والبنّاء من قِبل أبناء المجتمع يُسهم في تحقيق التوعية المطلوبة بوسائل السلامة والتعليمات التي تحقق أهداف الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات في ربوع السعودية من الأخطار والأزمات والحوادث.
وأكد أن وعي المواطن والمقيم يُسهم في حماية الجميع -بإذن الله-، كما يُسهم في التفاعل البنّاء بين الدفاع المدني والمجتمع من أجل السلامة.المدير العام للدفاع المدني سليمان العمرو اليوم العالمي للدفاع المدني
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441 08:25 PM
الفريق العمرو: وعي المواطن والمقيم يُسهم في حماية الجميع
أكد المدير العام للدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أن "احتفال السعودية مع دول العالم باليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام، الذي يقام في الأول من مارس من كل عام تحت شعار (السلامة أولاً)، يوضح مدى أهمية السلامة كسلوك وتطبيق في حياة الناس اليومية؛ إذ يجب الأخذ بمبدأ (السلامة أولاً)، وقبل أي عمل أو سلوك ينطوي على خطر في أعمالنا وسلوكنا اليومي في جميع مجالات الحياة".
وقال الفريق العمرو في تصريح بمناسبة مشاركة السعودية في الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، الذي يقام العام الحالي تحت شعار "السلامة أولاً": يجب غرس هذا المفهوم لدى جميع فئات المجتمع؛ ليكون مبدأ الأخذ بأساليب وإجراءات السلامة مقدمًا على جميع أعمالنا اليومية في المنازل والمكاتب ووسائط النقل ورحلاتنا البرية، حتى في استخدام الأدوية، وتناول المواد الغذائية.. وهذا يتفق مع المثل القائل "الوقاية خير من العلاج"؛ فالوقاية هي عمل استباقي، يؤكد أن السلامة أولاً "SAFETY FIRST".
وأوضح الفريق العمرو أن مشاركة المديرية العامة للدفاع المدني بالاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، وبمختلف الفعاليات العالمية الأخرى، تأتي بناء على ما يشدد عليه دائمًا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتهدف إلى التفاعل البنّاء مع هذه المناسبات العالمية، والإفادة منها في إبراز عمل الدفاع المدني، وتطوير خدماته، حتى تلامس احتياجات المواطنين والمقيمين.
ولفت الفريق العمرو في ختام تصريحه إلى أهمية دور التوعية المجتمعية بشأن المناسبات العالمية والمحلية التي يشارك الدفاع المدني في الاحتفاء بها.. مبينًا أن بث رسائل التوعية والتفاعل الإيجابي والبنّاء من قِبل أبناء المجتمع يُسهم في تحقيق التوعية المطلوبة بوسائل السلامة والتعليمات التي تحقق أهداف الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات في ربوع السعودية من الأخطار والأزمات والحوادث.
وأكد أن وعي المواطن والمقيم يُسهم في حماية الجميع -بإذن الله-، كما يُسهم في التفاعل البنّاء بين الدفاع المدني والمجتمع من أجل السلامة.
، السعودية تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة أولاً" ،
المصدر : الخليج 365
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