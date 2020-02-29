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عدن - ياسمين التهامي - عثرت الشرطة الإندونيسية في جزيرة سولاويسي على جثة رجل داخل بطن أفعى ضخمة.

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أفعى عملاقة تبتلع ‘‘رجلا‘‘ بسرعة فائقة.. وحينما استقر في بطنها تحولت هي إلى فريسة وحدثت الصدمة (فيديو)

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وذكرت وسائل إعلام إندونيسية أن الشرطة عثرت على جثة الرجل بعد فقدانه بثلاثة أيام.

وقالت الشرطة الإندونيسية إن أفرادها اشتبهوا في أفعى يبلغ طولها 7 أمتار؛ بسبب انتفاخها اللافت، ليتم قتلها وشق بطنها، واستخراج الجثة.

ووفقا لوسائل إعلام، فإن الأفعى التي ابتلعت المواطن "أكبر"، تنتمي لفصيلة "Reticulated Pythons"، وهي من أضخم الزواحف في العالم، وتقوم بخنق ضحاياها قبل أن تبتلعهم.

وبالرغم من ابتلاع الأفعى للرجل الإندونيسي، إلا أنها لا تصنف من ضمن الأفاعي الخطرة على البشر مقارنة بغيرها.

وقال نيا كورنلاوان، العالم في جامعة براويجايا، إن أفعى بهذا الحجم تسعى إلى اصطياد الحيوانات الكبيرة كالخنازير الوحشية والكلاب.