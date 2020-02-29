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عدن - ياسمين التهامي - تسبب وجود حمار صغير بين ثلاثة كلاب، من فصيلة جيرمان شيبرد، وتواصله معهم بشكل دائم إلى اكتسابه تصرفات ومهارات الكلاب.



وانتشرت في أميركا قصة الحمار الصغير «تيم» الذي تخلت أمه عنه عند ولادته، لتربيه عائلة في مدينة أوتمان في ولاية أريزونا.

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حمار يتحول إلى كلب بطريقة غريبة.. والسبب صادم! شاهد

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وتكيف الحمار الصغير مع الحياة داخل المنزل، وشعر بالأمان، واكتسب صحة جيدة بعد إصابته بالمرض سابقا.

وساعدت الكلاب في تعليم الحمار وإكسابه «أخلاق المنزل».

واكتسب الحمار بسبب تواصله مع الكلاب مهارات متعددة وانفعالات مشابهة لانفعالات الكلاب، فيقوم على سبيل المثال بهز ذيله عند شعوره بالسعادة، ويستلقي وينام مثل الكلاب.

ويقوم الحمار باستقبال صاحبه عند عودته إلى المنزل، بمجرد دخوله من الباب ويقفز عليه بحماس شديد مشابه لأصدقائه الكلاب.