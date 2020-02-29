شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مزلزلة لحاكم دبي.. الأميرة هيا بنت الحسين تضع زوجها محمد بن راشد في ورطة!.. شاهد كيف لقنته درسًا لن ينساه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وضعت الأميرة الأرنية الهاربة هيا بنت الحسين، زوجها حاكم دبي نائب رئيس دولة الإمارات، محمد بن راشد في ورطة كبيرة، بعد أن أصبح على أعتاب فضيحة دولية.

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فضيحة مزلزلة لحاكم دبي.. الأميرة هيا بنت الحسين تضع زوجها محمد بن راشد في ورطة!.. شاهد كيف لقنته درسًا لن ينساه

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وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن محمد بن راشد، خسر الجمعة؛ استئنافًا ضد قرار بنشر تفاصيل حكمين قضائيين يتعلقان بنزاع على الحضانة مع زوجته هيا بنت الحسين.

وقضت محكمة الاستئناف في لندن، برفض طعن بن راشد على نشر أحكام سابقة في القضية التي أصدرتها المحكمة العليا الإنجليزية.

واستمعت محكمة الاستئناف، الأربعاء (26 فبراير)، إلى أحكام صدرت في أحدث مرحلة ضمن معركة قانونية بين بن راشد والأميرة هيا، بشأن طفليهما.

وبدأت معركة حضانة الطفلين في شهر مايو الماضي، وعقدت عدة جلسات بالمحكمة العليا في لندن أمام آندرو ماكفارلين، رئيس قسم شؤون الأسرة، وكانت جلسات خاصة.

وكانت الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، أخت ملك الأردن، زوجة الشيخ محمد بن راشد السادس فرَّت من دبي العام الماضي، وسط ظروف وملابسات غامضة.

وتمتلك الأميرة القريبة من العائلة المالكة البريطانية منزلًا قيمته 85 مليون جنيه إسترليني بالقرب من قصر كينسينغتون في وسط لندن.