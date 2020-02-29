شكرا لقرائتكم خبر عن عريس ابتكر ‘‘فكرة مجنونة‘‘ تسبب بنهاية صادمة للعروس فى حفل الزفاف.. شاهد مالذي حدث؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كل عريس وعروسه فى ليلة الزفاف يحلمان بالتميز والرومانسيه بالطبع ويحبان أن يضيفا شىء جديد لعرسهما بحيث يكون حفل زفافهما مختلف عن أى حفل آخر ويتركا فيه ذكرى جميله يتذكراها فيما بعد دائما ,

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عريس ابتكر ‘‘فكرة مجنونة‘‘ تسبب بنهاية صادمة للعروس فى حفل الزفاف.. شاهد مالذي حدث؟ (فيديو)

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ولكل عريس وعروسه طريقته المختلفه فى التفكير بعمل شىء جديد هناك من يحب ان يترك لفته رومانسيه لعروسه مثل تأليف أغنيه خاصه لها من كلمات استخدموها معا ورساله يوجهها لزوجة المستقبل وهناك من يقوم بعمل مفاجئه بوضع لوحه او مفاجئه مخباه لعروسته.



لكن العريس الذي معنا مختلف تماما فهما عروسان سوريان من دمشق وفى آخر حفل الزفاف ووسط الأهل والاصدقاء كان هناك حمام سباحه فى مكان الاحتفال .

ويبدو ان العريس قد قرر ان ينزلا بملابسهما الى حمام السباحه على الرغم من الخوف الذى كان ظاهر على العروسه الا انها وثقت بعريسها وقررت أن تقفز معه لكن بسبب ثقل فستان الزفاف الخاص بها كادت ان تغرق ولولا ان احد المعازيم قام بتقديم عصا طويله لها لتسحبها لما استطاعت الخروج بسهوله من حمام السباحه واليكم الفيديو.