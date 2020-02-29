الأوقاف: وقف السعودية لرحلات العمرة وزيارة المسجد النبوي "قرار شجاع"

اعتبرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، قرار المملكة العربية السعودية بوقف رحلات العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، بالقرار الشجاع.

وقالت الوزراة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية وفا، اليوم السبت، إن قرار السعودية جاء كإجراء استباقي وحرصا منها لعدم تفشي فيروس كورونا، واستجابة لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أن هذا القرار الشجاع جاء في وقته، وتتحقق فيه مقاصد الشريعة الإسلامية الداعية إلى حفظ النفس، داعين المولى عز وجل أن يزيل هذا البلاء عن البشرية جمعاء.

وأعربت وزارة الأوقاف عن أملها من المواطنين المسجلين للعمرة تفهم هذا الإجراء المؤقت، وسيتم اطلاع أبناء شعبنا على كل جديد.