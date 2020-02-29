«الصحة» توضح حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر سجاد المساجد

أوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت، العلاقة بين الإصابة بفيروس كورونا وسجاد المسجد، وكذا مدة بقائه حيًّا خارج الجسم المصاب.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، ردت الوزارة على التساؤل: «كم يعيش فيروس كورونا خارج جسم الإنسان؟ وهل ينتقل عن طريق سجادة المسجد؟».

وقالت الوزارة: «لا تزال الدراسات الوبائية قائمة لفهم فيروس (كورونا الجديد nCov-2019)، بشكل أكبر، خاصةً من ناحية تحديد مدة بقائه حيًّا خارج الجسم الحي، لكن من المعروف أن الفيروسات من عائلة كورونا عامةً لا تعيش فترة طويلة على الأسطح؛ فهي تحتاج إلى عائل حي لكي تتكاثر وتحدث العدوى.

وأضافت الوزارة: «لذلك فإن قدرة الفيروسات ضعيفة جدًّا، وتكاد تكون معدومة مع مرور الوقت لإحداث العدوى، وإن بقيت فترة على الأسطح، مع العلم بأن هناك عوامل تؤثر في مدة بقاء الفيروسات على الأسطح؛ منها نوع الفيروس، والبيئة المحيطة من حيث (الرطوبة، ونوع السطح، ودرجة الحرارة)».

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