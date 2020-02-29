خلال الأسبوع الماضي.. المحاكم وكتابات العدل تنفذ 160 ألف عملية

كشفت وزارة العدل عن إجمالي الخدمات والعمليات المنفذة خلال أيام عمل الأسبوع الماضي، الذي بلغ نحو 160 ألف عملية، منها ما جرى تنفيذه عبر مقار المحاكم وكتابات العدل، وما جرى عبر الخدمات الإلكترونية.

وقالت الوزارة إن العمليات القضائية بلغت نحو 85 ألف عملية في المحاكم «العامة والتجارية والعمالية والجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية»، بالإضافة إلى أكثر من 56 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، بجانب ما يقارب 19 ألف عملية تنفيذ.

وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم قارب 47 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها نحو 19 ألف حكم.

وفيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ التي بلغت نحو 19 ألف عملية، فمنها قرابة 3500 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة.

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وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت 10 آلاف عملية بين انتقال ملكية وغيره، فيما تنوعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية، وأخرى عبر كتابات العدل، بجانب خدمات التوثيق الأخرى كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.

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