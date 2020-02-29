«الصحة» تتجه لطرح النقل الطبي بين مدن المملكة للقطاع الخاص

قالت مصادر لـ«عاجل»، عن إن وزارة الصحة تعكف على دعم قدرتها للإخلاء الطبي للقطاع الخاص للحالات التي يتعذر نقلها عن طريق الاخلاء الطبي بالخدمات الطبية لوزارة الدفاع بين مدن المملكة وخارجها، باستخدام الطيران النفاث لمختلف أطياف المجتمع .
وألمحت «الصحة» في كراسة المشروع إلى أن المشروع سيمتد لأنحاء العالم كافة خلال فترة جاهزية 3 ساعات لنقل الحالات في كل الأيام، مُشيرة إلى أن النظام الجديد للإخلاء يتطلب سعودة 50% من الطاقم، الذي يشمل إدارة ومناوبة أرضية وخدمات الترحيل والصيانة والطيارين والمضيفين .
وفي طرح مشروعها، أكدت الوزارة على أن تكون الطائرات من نوع هوكر XP 900 أو ما يقاربها وهيلوكوبتر، على أن تكون قادرة على استيعاب 3-2 مرافقين ووحدة عناية مركزة وقدرة طيران تستمر لمدة لا تقل عن 4 ساعات و دورة مياه وقسم لتجهيز الطعام .
وأوضحت أنه في خضم آليات العمل يجب أن يكون للعاملين مسعفون جويون مدربون ومصنفون من هيئة التخصصات السعودية، ولا يقل عدد المسعفين عن 10، بجانب استشاري طب طواري مصنّف أيضًا من الهيئة .
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