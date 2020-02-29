تصل غرامتها لـ900 ريال.. المرور يحذر من 7 مخالفات مرورية

بين الحين والآخر,تجري الإدارة العامة للمرور حملات للمركبات المخالفة التي تقف في الأماكن المخصصة في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة,كما نفذت حملات توعوية تحضّ على ضرورة الالتزام بقواعد نظام المرور,منعًا لتعريض حياة الآخرين للخطر.

وأعلنت إدارات المرور,مساء أمس الجمعة,في مختلف مناطق المملكة نحو 3402 مركبة مخالفة في أماكن الوقوف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة,بينما أهابت الإدارة العامة للمرور الالتزام بقواعد نظام المرور.

وتتراوح الغرامة المالية لمخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة بين 500 و900 ريال,وفقًا لجدول المخالفات رقم (4) الذي نشره الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ملاحقة مركبات الطوارئ وعدم التقيد بإشارات رجال الأمن اليدوية تعد مخالفات مرورية

ووفقًا للمرور السعودي فإن ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء استعمال المنبهات الخاصة بها تعد مخالفة مرورية تتراوح بين 500 و 900 ريال.

وأوضح المرور السعودي أن التقيد بإشارات رجال الأمن اليدوية يساهم في تسهيل الحركة المرورية,وسلامة قائدي المركبات على الطريق,لكن مخالفة هذه التعليمات يعرض قائد السيارة لمخالفة مرورية تتراوح غرامتها ما بين 500 و900 ريال.

نقل الحمولات دون تغطيتها تعد مخالفة مرورية

كذلك نقل الحمولات المختلفة على الطرق دون تغطيتها وتثبيتها يعرّض مستخدمي الطريق للخطر,لذلك يعد مخالفة مرورية تتراوح قيمتها المالية ما بين 500 و900 ريال,وفقًا للحساب الرسمي للمرور السعودي.

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وأوضح المرور السعودي أن عدم قيام السائق في حال تغيير اتجاه الدوران للخلف بإعطاء أفضلية المرور للمركبات القادمة من الاتجاه الأخرى يعد مخالفة مرورية تتراوح قيمته ما بين 500 و900 ريال.

كذلك عدم الوقوف تمامًا عند إشارة (أمامك أفضلية) في حال مرور مركبات على الطريق المعطاة له الأفضلية وأيضًا قيادة المركبة داخل الأنفاق بدون إضاءة أنوارها,يعد ذلك من المخالفات المرورية التي تتراوح قيمة غرامتها المالية ما بين 500 -900 ريال,وفقًا للمرور السعودي.

وكان المرور السعودي حذّر,اليوم السبت,من السرعة الزائدة وتسببها في الحوادث على الطرق,مؤكدًا أنَّ الزيادة في السرعة مهما كانت بسيطة,قد تكون عواقبها وخيمة,إذ أن زيادة متوسط السرعة بمقدار 1كم/ساعة ترفع احتمالية وقوع حادث مميت بنسبة 4 – 5%.

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