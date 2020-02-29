«حساب المواطن»: 5 حالات تُسجَّل فيها المتزوجة مستفيدةً رئيسيةً بالبرنامج

كشف برنامج «حساب المواطن» عن الحالات التي يحق فيها للمتزوجة التسجيل في البرنامج مستفيدةً رئيسيةً.

جاء ذلك ردًّا على سؤال وجهته مواطنة للبرنامج، استفسرت خلاله عن شروط تسجيل المرأة مستفيدةً رئيسيةً وحصولها على الدعم.

وقال «حساب المواطن»، في تغريدة عبر خدمة المستفيدين: «يمكن للمتزوجة التسجيل في البرنامج مستفيدةً رئيسيةً في عدة حالات: أن تكون مهجورة، أو متزوجة بغير سعودي، أو عائلة سجين، أو عائلة فاقد الأهلية، أو زوجها غائب».

وأشار إلى أنه على المرأة في حالة التسجيل مستفيدةً رئيسيةً، إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة. أما إذا لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة فيتم إضافتها تابعةً لرب الأسرة.

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وفي وقت سابق، أعلن «حساب المواطن» عن إيداع 2.6 مليار ريال مخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم لدفعة فبراير، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيسي وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

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