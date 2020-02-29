السعودية اليوم / تعليم جازان يشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني غداً



جيزان 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020م الذي سينطلق يوم غد ، تحت شعار "السلامة أولا"، بعدد من الفعاليات التوعوية المتنوعة ، والموجهة لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس.

وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أهمية المشاركة في هذه المناسبة وذلك استمرارا للتعاون المثمر بين الأجهزة الحكومية وتفعيل المناسبات المجتمعية والتوعوية ومنها اليوم العالمي للدفاع المدني ، مشيراً إلى أن الإدارة ستشارك في المعرض المصاحب بمركز الراشد مول ، موضحاً أن تعزيز جوانب الأمن والسلامة المدرسية ونشر ثقافة السلامة في المدارس يعد مطلباً مهماً للحفاظ على الأرواح والممتلكات كما تشكل البيئة المدرسية الآمنة عنصراً مهماً في زيادة التحصيل داخل المدارس.

وبين أن المدارس ستقدم للطلاب والطالبات العديد من الفعاليات التعريفية بالدور الكبير الذي يؤديه رجال الدفاع المدني وذلك إيماناً من الإدارة بالخدمات الجليلة التي يؤدونها لحماية المجتمع من الأخطار ، متمنياً للجميع دوام السلامة.‬

من جانبه أوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم جازان محمد قحل أن الإدارة أسندت مهمة تفعيل المناسبة في المدارس لمنسقي ومنسقات الأمن والسلامة تحت إشراف قائدي وقائدات المدارس وبمشاركة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في الأنشطة المدرسية التوعوية التي تختص بأمور السلامة بتخصيص برامج الإذاعة المدرسية لهذه المناسبة ونشر الوعي والتثقيف بالمطويات والنشرات الإرشادية، إضافة للرسومات الفنية والمجسمات واللوحات المعبرة، وتدريب الطلاب على وسائل السلامة داخل المدرسة ، وكيفية التعامل مع الظروف الطارئة، وتنظيم زيارات ميدانية للمعرض المتخصص بهذه المناسبة.

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19:47ت م

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