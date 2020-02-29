السعودية اليوم / الشيخ فهد بن ناصر الصباح يصل الرياض



الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

وصل الشيخ فهد بن ناصر الصباح رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الرياض اليوم.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي, سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح, ومندوب عن المراسم الملكية.

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19:06ت م

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