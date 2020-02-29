

أبوظبي 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

نوه مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي " بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة وذلك انطلاقا من مسؤوليتها السيادية و الشرعية في رعاية المواطنين و المعتمرين و الزوار و المقيمين بتعليقها المؤقت لمنح تأشيرات العمرة و الزيارة حرصا منها على صحة الجميع و حفاظا على سلامتهم.

وأوضح معالي رئيس المجلس عبد الله الشيخ المحفوظ بن بيه في بيان له اليوم أن هذه الإجراءات من مقتضى مقاصد الشريعة التي جاءت لحفظ النفس البشرية ومقتضى القواعد الفقهية التي دعت إلى تقديم درء المفاسد على جلب المصالح وإلى تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

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18:38ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي : الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بشأن فيروس كورونا يأتي انطلاقا من مسؤوليتها السيادية و الشرعية في رعاية المواطنين و المعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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