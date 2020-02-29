السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يرعى فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار " السلامة أولاً" غداً



عرعر 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية غداً, انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار " السلامة أولاً " وتدشين المعرض المصاحب له إلكترونياً المقام في مجمع عرعر مول التجاري ، وذلك على مسرح المديرية العامة للدفاع المدني بمدينة عرعر ويستمر لمدة خمسة أيام.

ويشارك في فعاليات الدفاع المدني بالمنطقة العديد من الجهات الحكومية والخاصة بهدف رفع مستوى الوعي ونشر الثقافة العامة للسلامة من خلال الاستفادة من الوسائل الحديثة لإيصال وسائل التوعية الصحيحة الوقائية والتحذيرية والإرشادية.

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18:31ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.